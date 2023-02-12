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Західні компанії наввипередки прагнуть виробляти зброю в Україні - ЗМІ

Неділя, 12 лютого 2023, 10:14

Високопоставлені британські посадовці з галузі оборони обговорюють з колегами у Києві плани виробництва британського озброєння та військової техніки в Україні, та вони - не єдині на Заході, що прагнуть цього.

Про це пише британське видання The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Британські посадовці відвідали Україну з метою створення спільних підприємств, які б виробляли озброєння і техніку за ліцензією, йдеться у публікації.

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Відзначається, що реалізація таких планів ознаменує поглиблення зв'язків України з Британією, а відтак і з НАТО.

Стверджується, що інші європейські оборонні компанії також ведуть переговори з Україною. Британські компанії прагнуть не відстати від французьких і німецьких конкурентів. За словами одного з керівників британської компанії в інтерв'ю виданню, вони змагаються за те, щоб Британія отримала "перше місце в черзі".

Будь-яке спільне виробництво, ймовірно, потребуватиме схвалення прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака. 

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Росія неодноразово погрожувала відплатою Заходу за постачання зброї в Україну, і будь-яка підтримка виробництва, ймовірно, призведе до подальшого загострення напруженості, допускає видання.

У суботу ввечері Даунінг-стріт і Міністерство оборони Британії відмовилися від офіційних коментарів, заявивши, що це - справа промисловості.

Спільне виробництво із західними компаніями дозволить Україні зберегти робочі місця для десятків тисяч працівників галузі оборони у той час, як вона переходить від озброєнь радянського виробництва до озброєнь стандартів НАТО.

Минулого тижня радник "Укроборонпрому" Сергій Марковський публічно заявив, що хоче укласти угоди із західними компаніями щодо виробництва західної зброї за стандартами НАТО всередині країни.

Спільне виробництво допомогло б припинити залежність Києва від постачань озброєння із Заходу. 

Державний концерн "Укроборонпром" і чеська компанія VOP CZ 6 лютого досягли домовленостей у сфері бронетехніки та підписали двосторонні документи про співпрацю. Вони визначили за пріоритет виробництво, ремонт і спільні розробки броньованої техніки, а також створення ланцюжків постачання деталей та виробів.

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