Западные компании наперегонки стремятся производить оружие в Украине - СМИ

Высокопоставленные британские чиновники из области обороны обсуждают с коллегами в Киеве планы производства британского вооружения и военной техники в Украине, и они - не единственные на Западе, которые стремятся к этому.

Об этом пишет британское издание The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Британские чиновники посетили Украину с целью создания совместных предприятий, которые бы производили вооружение и технику по лицензии, говорится в публикации.

Отмечается, что реализация таких планов ознаменует углубление связей Украины с Британией, а затем и с НАТО.

Утверждается, что другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной. Британские компании стремятся не отстать от французских и немецких конкурентов. По словам одного из руководителей британской компании в интервью изданию, они соревнуются за то, чтобы Британия получила "первое место в очереди".

Любое совместное производство, вероятно, потребует одобрения премьер-министра Британии Риши Сунака.

Россия неоднократно угрожала возмездием Западу за поставки оружия в Украину, и любая поддержка производства, вероятно, приведет к дальнейшему обострению напряженности, допускает издание.

В субботу вечером Даунинг-стрит и Министерство обороны Британии отказались от официальных комментариев, заявив, что это - дело промышленности.

Совместное производство с западными компаниями позволит Украине сохранить рабочие места для десятков тысяч работников отрасли обороны в то время, как она переходит от вооружений советского производства к вооружениям стандартов НАТО.

На прошлой неделе советник "Укроборонпрома" Сергей Марковский публично заявил, что хочет заключить соглашения с западными компаниями по производству западного оружия по стандартам НАТО внутри страны.

Совместное производство помогло бы прекратить зависимость Киева от поставок вооружения с Запада.

Государственный концерн "Укроборонпром" и чешская компания VOP CZ 6 февраля достигли договоренностей в сфере бронетехники и подписали двусторонние документы о сотрудничестве. Они определили приоритетом производство, ремонт и совместные разработки бронированной техники, а также создание цепочек поставок деталей и изделий.