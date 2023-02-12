В Албанії відбувся великий антиурядовий протест через звинувачення у корупції 

Тисячі прихильників опозиції мітингували в суботу перед офісом прем'єр-міністра Албанії, звинувачуючи уряд Еді Рами в корупції і протестуючи проти високої вартості життя.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Протестувальники на чолі з лідером опозиції Салі Берішею закидали петардами вхід до урядового офісу, де сотні поліцейських у спецзасобах заблокували протестувальникам вхід до будівлі.

"(Рама. - Ред.) йду у відставку, йди туди, де тобі місце, до стовпа ганьби, до будинку зрадників", - заявив Беріша, голова опозиційної Демократичної партії.

A mass protest on the Mother Teresa Square in Tirana.



The opposition parties are calling on PM @EdiRamaAL to resign following reports that his govt bribed a former FBI agent to push for FBI investigations into matters that damaged the Albanian opposition. pic.twitter.com/mmUl5DfH88 — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) February 11, 2023

У понеділок перед парламентом буде скликана нова акція протесту.

Беріші, колишньому президенту і прем'єр-міністру, заборонений в'їзд до США через звинувачення в корупції. Він заперечує ці звинувачення.

Під час протесту Беріша звинуватив прем'єр-міністра Раму в корумпуванні американських чиновників з метою лобіювання проти нього і проти опозиційних партій. Такі звинувачення відкидають як Рама, так і уряд США.

Рама, який перебуває на посаді прем'єр-міністра вже третій термін, відкидає всі звинувачення в корупції.

Беріша був президентом Албанії з 1992 по 1997 рік, а також очолював уряд цієї країни у 2005-2013 роках.



