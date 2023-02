В Албанії відбувся великий антиурядовий протест через звинувачення у корупції 

Тисячі прихильників опозиції мітингували в суботу перед офісом прем'єр-міністра Албанії, звинувачуючи уряд Еді Рами в корупції і протестуючи проти високої вартості життя.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Протестувальники на чолі з лідером опозиції Салі Берішею закидали петардами вхід до урядового офісу, де сотні поліцейських у спецзасобах заблокували протестувальникам вхід до будівлі.

#Police officers stand guard as the Albanian opposition holds an anti-government protest in #Tirana , #Albania , February 11, 2023. REUTERS/Florion Goga TPX IMAGES OF THE DAY #reuterspictures #photojournalism #onassignment #protests #demonstration pic.twitter.com/b2aOyXBJJL

"(Рама. - Ред.) йду у відставку, йди туди, де тобі місце, до стовпа ганьби, до будинку зрадників", - заявив Беріша, голова опозиційної Демократичної партії.

A mass protest on the Mother Teresa Square in Tirana.



The opposition parties are calling on PM @EdiRamaAL to resign following reports that his govt bribed a former FBI agent to push for FBI investigations into matters that damaged the Albanian opposition. pic.twitter.com/mmUl5DfH88