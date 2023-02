В Албании состоялся крупный антиправительственный протест из-за обвинений в коррупции 

Тысячи сторонников оппозиции митинговали в субботу перед офисом премьер-министра Албании, обвиняя правительство Эди Рамы в коррупции и протестуя против высокой стоимости жизни.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Протестующие во главе с лидером оппозиции Сали Беришей забросали петардами вход в правительственный офис, где сотни полицейских в спецсредствах заблокировали протестующим вход в здание.

#Police officers stand guard as the Albanian opposition holds an anti-government protest in #Tirana , #Albania , February 11, 2023. REUTERS/Florion Goga TPX IMAGES OF THE DAY #reuterspictures #photojournalism #onassignment #protests #demonstration pic.twitter.com/b2aOyXBJJL

"(Рама. - Ред.) уходи в отставку, иди туда, где тебе место, к столбу позора, в дом предателей", - заявил Бериша, председатель оппозиционной Демократической партии.

A mass protest on the Mother Teresa Square in Tirana.



The opposition parties are calling on PM @EdiRamaAL to resign following reports that his govt bribed a former FBI agent to push for FBI investigations into matters that damaged the Albanian opposition. pic.twitter.com/mmUl5DfH88