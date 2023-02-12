В Албании состоялся крупный антиправительственный протест из-за обвинений в коррупции
Воскресенье, 12 февраля 2023, 12:32
Тысячи сторонников оппозиции митинговали в субботу перед офисом премьер-министра Албании, обвиняя правительство Эди Рамы в коррупции и протестуя против высокой стоимости жизни.
Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".
Протестующие во главе с лидером оппозиции Сали Беришей забросали петардами вход в правительственный офис, где сотни полицейских в спецсредствах заблокировали протестующим вход в здание.
#Police officers stand guard as the Albanian opposition holds an anti-government protest in #Tirana, #Albania, February 11, 2023. REUTERS/Florion Goga TPX IMAGES OF THE DAY #reuterspictures #photojournalism #onassignment #protests #demonstration pic.twitter.com/b2aOyXBJJL— Florion Goga (@FlorionGoga) February 11, 2023
"(Рама. - Ред.) уходи в отставку, иди туда, где тебе место, к столбу позора, в дом предателей", - заявил Бериша, председатель оппозиционной Демократической партии.
A mass protest on the Mother Teresa Square in Tirana.— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) February 11, 2023
The opposition parties are calling on PM @EdiRamaAL to resign following reports that his govt bribed a former FBI agent to push for FBI investigations into matters that damaged the Albanian opposition. pic.twitter.com/mmUl5DfH88
В понедельник перед парламентом будет созвана новая акция протеста.
Берише, бывшему президенту и премьер-министру, запрещен въезд в США из-за обвинений в коррупции. Он отрицает эти обвинения.
Во время протеста Бериша обвинил премьер-министра Раму в коррумпировании американских чиновников с целью лоббирования против него и против оппозиционных партий. Такие обвинения отвергают как Рама, так и правительство США.
Рама, который находится на посту премьер-министра уже третий срок, отвергает все обвинения в коррупции.
Бериша был президентом Албании с 1992 по 1997 год, а также возглавлял правительство этой страны в 2005-2013 годах.