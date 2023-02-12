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У ДСНС поділилися кадрами роботи українських рятувальників у Туреччині

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Неділя, 12 лютого 2023, 17:26

Українські рятувальники, що працюють у зоні стихійного лиха в Туреччині,  розібрали 94 завали, надали медичну допомогу 4 людям і деблокували тіла 12 загиблих людей.

Про це повідомила ДСНС України, пише "Європейська правда".

"Сьогодні до проведення пошукових робіт та ліквідації наслідків землетрусу активно залучалися важка техніка зведеного загону ДСНС, що працює у Туреччині. Координаційним центром визначено нові сектори для наших рятувальників, які вони відпрацьовують, використовуючи весь спектр сучасного обладнання та техніки, що привезли із собою" - йдеться у повідомленні ДСНС у Facebook.

Служба також виклала відео, на якому видно, як працюють українські рятувальники у Туреччині.

Як відзначається, всього з початку робіт пошуково-рятувальними групами зведеного загону ДСНС обстежено 224 зруйнованих будівель та споруд, розібрано 94 завали, надано медичну допомогу 4 особам, деблоковано тіла 12 загиблих людей.

Українські рятувальники працюють у координації з Агенцією цивільного захисту та гуманітарної допомоги.

Також 9 лютого повідомлялося, що у зону стихійного лиха вирушили українські консули для допомоги громадянам України, які там проживали. 

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Туреччина стихійні лиха

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