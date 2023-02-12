В ГСЧС поделились кадрами работы украинских спасателей в Турции

Украинские спасатели, работающие в зоне стихийного бедствия в Турции, разобрали 94 завала, оказали медицинскую помощь 4 людям и деблокировали тела 12 погибших людей.

Об этом сообщила ГСЧС Украины, пишет "Европейская правда".

"Сегодня к проведению поисковых работ и ликвидации последствий землетрясения активно привлекались тяжелая техника сводного отряда ГСЧС, работающего в Турции. Координационным центром определены новые сектора для наших спасателей, которые они отрабатывают, используя весь спектр современного оборудования и техники, что привезли с собой", - говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.

Служба также выложила видео, на котором видно, как работают украинские спасатели в Турции.

Как отмечается, всего с начала работ поисково-спасательными группами сводного отряда ГСЧС обследовано 224 разрушенных зданий и сооружений, разобрано 94 завала, оказана медицинская помощь 4 лицам, деблокированы тела 12 погибших людей.

Украинские спасатели работают в координации с Агентством гражданской защиты и гуманитарной помощи.

Также 9 февраля сообщалось, что в зону стихийного бедствия отправились украинские консулы для помощи гражданам Украины, которые там проживали.