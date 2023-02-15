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Колишня дружина Путіна терміново продає квартири в Іспанії, побоюючись санкцій ЄС - ЗМІ

Середа, 15 лютого 2023, 21:17

Колишня дружина президента РФ Людміла Очеретна разом зі своїм новим чоловіком Артуром Очеретним продають нерухомість в Іспанії через побоювання потрапити під санкції ЄС.

Про це пише іспанське видання El Mundo, повідомляє "Європейська правда".

Подружжя Очеретних терміново продає дві квартири в житловому комплексі Lomas del Rey, розташованому в курортному місті Марбелья на півдні Іспанії. Вартість нерухомості становить 2,2 мільйона євро.

За даними видання, причиною продажу є побоювання потрапити під санкції Євросоюзу. Колишня дружина Путіна вже перебуває в санкційному списку Великої Британії.

Людмила розлучилася з Путіним у 2013 році, але є підозри, що російський президент продовжує фінансувати свою колишню дружину.

Нерухомість в Іспанії було придбано Очеретним у 2011 і 2014 році, незадовго до його вступу в шлюб із Людмилою, і оформлено на його ім'я. Йдеться про дві квартири площею 229 і 405 квадратних метрів. Для оплати придбання Очеретний отримав іпотечний кредит в одному з іспанських банків.

Іспанські ЗМІ зазначають, що купівля іспанської нерухомості вартістю понад 500 000 євро дає іноземцям право отримати посвідку на проживання в Іспанії, спочатку тимчасову - на рік, а потім і постійну.

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Путін санкції

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