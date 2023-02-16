Експрем’єр Словаччини пропонує платити громадянам по 500 євро, щоб збільшити явку на виборах

Експрем’єр Словаччини, лідер партії OĽaNO Ігор Матович, який хоче підвищити явку виборців і не допустити приходу до влади опозиції, запропонував , щоб кожному громадянину, який проголосує на дострокових виборах у вересні, було виплачено 500 євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Основною причиною цієї пропозиції, за словами Матовича, є побоювання, що на дострокові вибори прийде мало виборців. "Ми боїмося, що на наступних виборах буде найнижча явка в історії", - сказав Матович.

"Ми реально боїмося, що Словаччина може пережити на наступних виборах те, що пережила Німеччина в 1930-х роках після економічної кризи", - пояснив він, додавши, що 500 євро для кожного виборця можуть бути способом врятувати демократію.

Матович побоюється, що якщо до влади прийдуть опозиційні партії, а саме Hlas-SD і Smer-SD, вони перетворять Словаччину на режим, подібний до режиму Орбана.

Дострокові парламентські вибори відбудуться 30 вересня.

Згідно з пропозицією Матовича, кожен виборець, який прийде голосувати на виборах 2023 року, отримає внесок у розмірі 500 євро, який не буде дійсним для інших, майбутніх голосувань.

Відповідаючи на запитання про те, як він прийшов до такої суми, де він планує знайти приблизно 1,5 мільярда євро, необхідних для покриття витрат на реалізацію ініціативи, Матович сказав, що це лише частина грошей, які могли б привласнити Петер Пеллегріні та Роберт Фіцо, лідери Hlas-SD і Smer-SD.

"Фіцо і Пеллегріні здатні вкрасти цю суму за шість місяців. Це інвестиція в Словаччину", - сказав він.

Найближчий союзник Матовича в уряді Борис Коллар ("Ми - сім'я") сказав, що якщо Матович знайде гроші, які покриють витрати, він проголосує за цю пропозицію. Hlas-SD відкинула цю ідею, а Пеллегріні заявив, що ця пропозиція є "нісенітницею, якої немає ніде в світі".

Тим часом Матович стверджує, що мотивація для виборців, хоча і в різних формах, існує в Греції та Швейцарії.

Позачергові вибори у Словаччині призначені в умовах політичної кризи через розвал правлячої коаліції через конфлікт між двома партіями – OLANO і SaS, в результаті чого остання приєдналась до оголошеного опозицією вотуму недовіри.

Уряд на чолі з Едуардом Гегером мав час до середини січня для формування нової більшості, та всі його спроби провалились. Зазначимо, що президентка країни Зузана Чапутова погрожувала уряду відставкою, якщо до кінця січня питання дострокових виборів не вирішать.

"ЄвроПравда" детально розповідала про словацьку політичну ситуацію у статті: Словаччина готується до виборів: чи вдасться зупинити реванш проросійських сил.