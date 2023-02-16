Экс-премьер Словакии предлагает платить гражданам по 500 евро, чтобы увеличить явку на выборах

Экс-премьер Словакии, лидер партии OĽaNO Игорь Матович, который хочет повысить явку избирателей и не допустить прихода к власти оппозиции, предложил, чтобы каждому гражданину, который проголосует на досрочных выборах в сентябре, было выплачено 500 евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Основной причиной этого предложения, по словам Матовича, является опасение, что на досрочные выборы придет мало избирателей. "Мы боимся, что на следующих выборах будет самая низкая явка в истории", - сказал Матович.

"Мы реально боимся, что Словакия может пережить на следующих выборах то, что пережила Германия в 1930-х годах после экономического кризиса", - пояснил он, добавив, что 500 евро для каждого избирателя могут быть способом спасти демократию.

Матович опасается, что если к власти придут оппозиционные партии, а именно Hlas-SD и Smer-SD, они превратят Словакию в режим, подобный режиму Орбана.

Досрочные парламентские выборы состоятся 30 сентября.

Согласно предложению Матовича, каждый избиратель, который придет голосовать на выборах 2023 года, получит взнос в размере 500 евро, который не будет действительным для других, будущих голосований.

Отвечая на вопрос о том, как он пришел к такой сумме, где он планирует найти примерно 1,5 миллиарда евро, необходимых для покрытия расходов на реализацию инициативы, Матович сказал, что это лишь часть денег, которые могли бы присвоить Петер Пеллегрини и Роберт Фицо, лидеры Hlas-SD и Smer-SD.

"Фицо и Пеллегрини способны украсть эту сумму за шесть месяцев. Это инвестиция в Словакию", - сказал он.

Ближайший союзник Матовича в правительстве Борис Коллар ("Мы - семья") сказал, что если Матович найдет деньги, которые покроют расходы, он проголосует за это предложение. Hlas-SD отвергла эту идею, а Пеллегрини заявил, что это предложение является "ерундой, которой нет нигде в мире".

Между тем Матович утверждает, что мотивация для избирателей, хотя и в разных формах, существует в Греции и Швейцарии.

Внеочередные выборы в Словакии назначены в условиях политического кризиса из-за развала правящей коалиции из-за конфликта между двумя партиями - OLANO и SaS, в результате чего последняя присоединилась к объявленному оппозицией вотуму недоверия.

Правительство во главе с Эдуардом Гегером имело время до середины января для формирования нового большинства, но все его попытки провалились. Отметим, что президент страны Зузана Чапутова угрожала правительству отставкой, если до конца января вопрос досрочных выборов не решат.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о словацкой политической ситуации в статье: Словакия готовится к выборам: удастся ли остановить реванш пророссийских сил.