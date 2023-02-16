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Землетрус у Туреччині: врятовано дівчину, яка провела 10 днів під завалами

Четвер, 16 лютого 2023, 22:49

Дівчинку-підлітка врятували через 248 годин після руйнівного землетрусу, що стався минулого тижня в Туреччині.

Про це повідомляє ВВС, пише "Європейська правда".

17-річну Алейну Олмез витягли з-під завалів у Кахраманмараші, південному місті поблизу епіцентру землетрусу.

Дівчина вижила, будучи пораненою і в умовах сильного морозу, протягом 10 днів. Але такі порятунки, як її, стають все більш рідкісними.

Алейну акуратно витягли з-під руїн зруйнованого житлового будинку. "Вона виглядала здоровою. Вона відкривала і закривала очі", - сказав Алі Акдоган, шахтар, який брав участь у порятунку.

"Ми працюємо тут, у цій будівлі, вже тиждень... ми радіємо, коли знаходимо живу істоту, навіть кішку", - додав він.

Нагадаємо, підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії 6 лютого перевищила 41 тисячу осіб.

Серед загиблих - п'ять громадян України, зокрема родина із Запоріжжя.

Посольство України в Туреччині вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих.

Незабаром дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян.

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