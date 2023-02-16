Землетрясение в Турции: спасена девушка, которая провела 10 дней под завалами

Девочку-подростка спасли через 248 часов после разрушительного землетрясения, произошедшего на прошлой неделе в Турции.

Об этом сообщает ВВС, пишет "Европейская правда".

17-летнюю Алейну Олмез вытащили из-под завалов в Кахраманмараше, южном городе вблизи эпицентра землетрясения.

Девушка выжила, будучи раненой и в условиях сильного мороза, в течение 10 дней. Но такие спасения, как ее, становятся все более редкими.

Алейну аккуратно вытащили из-под руин разрушенного жилого дома. "Она выглядела здоровой. Она открывала и закрывала глаза", - сказал Али Акдоган, шахтер, участвовавший в спасении.

"Мы работаем здесь, в этом здании, уже неделю... мы радуемся, когда находим живое существо, даже кошку", - добавил он.

Напомним, подтвержденное количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии 6 февраля превысило 41 тысячу человек.

Среди погибших - пять граждан Украины, в частности семья из Запорожья.

Посольство Украины в Турции принимает меры для подготовки репатриации тел погибших.

Вскоре дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинских граждан.