Землетрясение в Турции: спасена девушка, которая провела 10 дней под завалами
Девочку-подростка спасли через 248 часов после разрушительного землетрясения, произошедшего на прошлой неделе в Турции.
Об этом сообщает ВВС, пишет "Европейская правда".
17-летнюю Алейну Олмез вытащили из-под завалов в Кахраманмараше, южном городе вблизи эпицентра землетрясения.
Девушка выжила, будучи раненой и в условиях сильного мороза, в течение 10 дней. Но такие спасения, как ее, становятся все более редкими.
Алейну аккуратно вытащили из-под руин разрушенного жилого дома. "Она выглядела здоровой. Она открывала и закрывала глаза", - сказал Али Акдоган, шахтер, участвовавший в спасении.
"Мы работаем здесь, в этом здании, уже неделю... мы радуемся, когда находим живое существо, даже кошку", - добавил он.
Напомним, подтвержденное количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии 6 февраля превысило 41 тысячу человек.
Среди погибших - пять граждан Украины, в частности семья из Запорожья.
Посольство Украины в Турции принимает меры для подготовки репатриации тел погибших.
Вскоре дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинских граждан.