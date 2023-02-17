Парламент Фінляндії 28 лютого голосуватиме за ратифікацію вступу в НАТО

Парламент Фінляндії проголосує 28 лютого за ухвалення необхідного законодавства, яке дозволить країні з часом стати членом НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У травні минулого року Фінляндія і сусідня Швеція подали заявки на вступ до західного військового альянсу у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Але Туреччина, яка вже є членом Альянсу, виступила проти їхнього вступу, звинувативши північні країни в тому, що вони переховують терористичні угруповання.

Законодавство про ратифікацію основоположних договорів НАТО у Фінляндії, швидше за все, буде ухвалене, оскільки більшість членів парламенту виступають за вступ до Альянсу, що зробить Фінляндію ще на крок ближчою до членства.

"Мета полягає в тому, щоб національний законодавчий процес, необхідний для вступу до НАТО, був завершений протягом цієї виборчої каденції", - заявив голова комітету у закордонних справах Юссі Халла-ахо журналістам у п'ятницю, всього за два тижні до того, як парламент піде на канікули перед виборами.

Фінляндія не стане членом західного військового альянсу, поки Туреччина та Угорщина не ратифікують її заявку.

Туреччина заявила, що не підтримує заявку Швеції, хоча президент Туреччини Таїп Ердоган у січні заявив, що готовий ратифікувати заявку Фінляндії.

"Ми не беремо участі в жодних базарних переговорах... ми дбаємо про нашу власну частину (ратифікації)", - заявив журналістам заступник голови комітету закордонних справ Ерккі Туоміоя.

І Швеція, і Фінляндія подали заявки на членство в травні минулого року, і хоча лідери обох країн наполягають на тому, що вони хочуть вступити одночасно, вони не виключають, що Фінляндія може стати першою.

Парламентський комітет у закордонних справах у своєму звіті стверджує, що використання і зберігання ядерної зброї залишатиметься забороненим у Фінляндії у разі членства в НАТО.

Про ситуацію з турецьким вето на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО та можливі сценарії ЄвроПравда детально розповідала у відеоблозі та статті Поперед Швеції в НАТО: чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці