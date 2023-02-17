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Парламент Финляндии 28 февраля будет голосовать за ратификацию вступления в НАТО

Пятница, 17 февраля 2023, 13:50

Парламент Финляндии проголосует 28 февраля за принятие необходимого законодательства, которое позволит стране со временем стать членом НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В мае прошлого года Финляндия и соседняя Швеция подали заявки на вступление в западный военный альянс в ответ на вторжение России в Украину. Но Турция, которая уже является членом Альянса, выступила против их вступления, обвинив северные страны в том, что они укрывают террористические группировки.

Законодательство о ратификации основополагающих договоров НАТО в Финляндии, скорее всего, будет принято, поскольку большинство членов парламента выступают за вступление в Альянс, что сделает Финляндию еще на шаг ближе к членству.

"Цель состоит в том, чтобы национальный законодательный процесс, необходимый для вступления в НАТО, был завершен в течение этой избирательной каденции", - заявил председатель комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо журналистам в пятницу, всего за две недели до того, как парламент уйдет на каникулы перед выборами.

Финляндия не станет членом западного военного альянса, пока Турция и Венгрия не ратифицируют ее заявку.

Турция заявила, что не поддерживает заявку Швеции, хотя президент Турции Тайип Эрдоган в январе заявил, что готов ратифицировать заявку Финляндии.

"Мы не участвуем ни в каких базарных переговорах... мы заботимся о нашей собственной части (ратификации)", - заявил журналистам заместитель председателя комитета иностранных дел Эркки Туомиоя.

И Швеция, и Финляндия подали заявки на членство в мае прошлого года, и хотя лидеры обеих стран настаивают на том, что они хотят вступить одновременно, они не исключают, что Финляндия может стать первой.

Парламентский комитет по иностранным делам в своем отчете утверждает, что использование и хранение ядерного оружия будет оставаться запрещенным в Финляндии в случае членства в НАТО.

О ситуации с турецким вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО и возможных сценариях ЕвроПравда подробно рассказывала в видеоблоге и статье Впереди Швеции в НАТО: почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку

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Финляндия Расширение НАТО

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