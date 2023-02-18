Міністр оборони Британії: Захід не має стратегічних проблем з продовженням поставок снарядів

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес запевнив, що брак боєприпасів не є стратегічною проблемою для західних союзників України.

Про це він заявив у п'ятницю в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки у розмові з Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Західні офіційні особи вважають, що Росія намагається отримати зброю та інші матеріальні засоби для своїх військових зусиль. Вони посилаються на великі проміжки часу між її ракетними і безпілотними атаками на українську інфраструктуру, а також на "активне нормування" снарядів для російської артилерії на лінії фронту.

Західні союзники Києва також намагаються підтримувати постачання артилерійських снарядів та інших боєприпасів і озброєнь в Україну.

Воллес сказав, що, хоча Україна може відчувати певний дефіцит, це питання часу, і західні союзники Києва не мають стратегічних проблем з продовженням поставок для українських військових зусиль.

"Завжди було відчуття нестачі на лінії фронту, але я не бачу жодних ознак стратегічної нестачі... хоча є певний часовий лаг" в отриманні поставок, сказав Воллес.

Він додав, що виклик полягає в тому, щоб українські сили були точними у використанні зброї і продовжували воювати за західними методами. "Вам потрібно 100 артилерійських снарядів, щоб підірвати російську позицію, чи лише п'ять? Якщо ви можете бути точними, вам не потрібно 100 снарядів", - сказав він.

"Росія все ще має в своєму розпорядженні значні сили, - сказав Воллес. "Але ми виявили, що коли вони їх збирають, вони отримують поразку... Вони тяжко борються" – зазначив міністр.

Він також заявив, що російська армія зазнає величезних втрат в Україні, не демонструє жодних ознак того, що вона покращила свою тактику "м'ясорубки", і з усіх сил намагається підтримувати млявий наступ, який "просувається, якщо і просувається, то на метри, а не на кілометри".