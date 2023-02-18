Министр обороны Британии: Запад не имеет стратегических проблем с продолжением поставок снарядов

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заверил, что нехватка боеприпасов не является стратегической проблемой для западных союзников Украины.

Об этом он заявил в пятницу в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в разговоре с Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Западные официальные лица считают, что Россия пытается получить оружие и другие материальные средства для своих военных усилий. Они ссылаются на большие промежутки времени между ее ракетными и беспилотными атаками на украинскую инфраструктуру, а также на "активное нормирование" снарядов для российской артиллерии на линии фронта.

Западные союзники Киева также пытаются поддерживать поставки артиллерийских снарядов и других боеприпасов и вооружений в Украину.

Уоллес сказал, что, хотя Украина может испытывать определенный дефицит, это вопрос времени, и западные союзники Киева не имеют стратегических проблем с продолжением поставок для украинских военных усилий.

"Всегда было ощущение нехватки на линии фронта, но я не вижу никаких признаков стратегической нехватки... хотя есть определенный временной лаг" в получении поставок, сказал Уоллес.

Он добавил, что вызов заключается в том, чтобы украинские силы были точными в использовании оружия и продолжали воевать по западным методам. "Вам нужно 100 артиллерийских снарядов, чтобы взорвать российскую позицию, или только пять? Если вы можете быть точными, вам не нужно 100 снарядов", - сказал он.

"Россия все еще располагает значительными силами, - сказал Уоллес. "Но мы обнаружили, что когда они их собирают, они получают поражение... Они тяжело борются" - отметил министр.

Он также заявил, что российская армия несет огромные потери в Украине, не демонстрирует никаких признаков того, что она улучшила свою тактику "мясорубки", и изо всех сил пытается поддерживать вялое наступление, которое "продвигается, если и продвигается, то на метры, а не на километры".