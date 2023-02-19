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Україна отримує багато оплесків, але недостатньо боєприпасів – Боррель

Неділя, 19 лютого 2023, 11:25

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель закликав збільшити надання Україні боєприпасів, необхідних для протистояння повномасштабній російській агресії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на Мюнхенській безпековій конференції в неділю.

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"Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо боєприпасів. Це парадокс. Вони потребують меншої кількості оплесків і більших поставок озброєння. Україна бореться, віддаючи найвищу ціну життями, але ця війна відбувається на європейській території, зачіпаючи нас і маючи глобальний ефект на весь світ", – сказав він.

Топ-дипломат ЄС додав, що зараз ЄС постав перед "трьома основними викликами: наш авторитет як світового гравця, наша стратегічна відповідальність за безпеку і оборону, наша взаємодія з партнерами для збереження або перелаштування співпраці з глобальним Півднем".

Як відомо, нестача боєприпасів через високу інтенсивність їхнього використання є однією з ключових тем обговорення в контексті допомоги України.

Боррель представить нову пропозицію про закупівлю зброї для України

Водночас міністр оборони Великої Британії Бен Воллес стверджує, що брак боєприпасів не є стратегічною проблемою для західних союзників України.

Цього тижня Естонія виступила з пропозицією, щоб країни Європейського Союзу інвестували близько 4 мільярдів євро у спільну закупівлю 1 мільйона боєприпасів, які, за словами України, потрібні їй цього року для відбиття російського вторгнення.

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Боррель Війна з РФ

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