Україна отримує багато оплесків, але недостатньо боєприпасів – Боррель

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель закликав збільшити надання Україні боєприпасів, необхідних для протистояння повномасштабній російській агресії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на Мюнхенській безпековій конференції в неділю.

"Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо боєприпасів. Це парадокс. Вони потребують меншої кількості оплесків і більших поставок озброєння. Україна бореться, віддаючи найвищу ціну життями, але ця війна відбувається на європейській території, зачіпаючи нас і маючи глобальний ефект на весь світ", – сказав він.

Топ-дипломат ЄС додав, що зараз ЄС постав перед "трьома основними викликами: наш авторитет як світового гравця, наша стратегічна відповідальність за безпеку і оборону, наша взаємодія з партнерами для збереження або перелаштування співпраці з глобальним Півднем".

Як відомо, нестача боєприпасів через високу інтенсивність їхнього використання є однією з ключових тем обговорення в контексті допомоги України.

Водночас міністр оборони Великої Британії Бен Воллес стверджує, що брак боєприпасів не є стратегічною проблемою для західних союзників України.

Цього тижня Естонія виступила з пропозицією, щоб країни Європейського Союзу інвестували близько 4 мільярдів євро у спільну закупівлю 1 мільйона боєприпасів, які, за словами України, потрібні їй цього року для відбиття російського вторгнення.