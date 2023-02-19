Украина получает много аплодисментов, но недостаточно боеприпасов - Боррель

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал увеличить предоставление Украине боеприпасов, необходимых для противостояния полномасштабной российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье.

"Зеленский и украинцы получают массу аплодисментов, но недостаточно боеприпасов. Это парадокс. Они нуждаются в меньшем количестве аплодисментов и больших поставок вооружения. Украина борется, отдавая самую высокую цену жизнями, но эта война происходит на европейской территории, затрагивая нас и имея глобальный эффект на весь мир", - сказал он.

Топ-дипломат ЕС добавил, что сейчас ЕС предстал перед "тремя основными вызовами: наш авторитет как мирового игрока, наша стратегическая ответственность за безопасность и оборону, наше взаимодействие с партнерами для сохранения или перестройки сотрудничества с глобальным Югом".

Как известно, нехватка боеприпасов из-за высокой интенсивности их использования является одной из ключевых тем обсуждения в контексте помощи Украине.

В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес утверждает, что нехватка боеприпасов не является стратегической проблемой для западных союзников Украины.

На этой неделе Эстония выступила с предложением, чтобы страны Европейского Союза инвестировали около 4 миллиардов евро в совместную закупку 1 миллиона боеприпасов, которые, по словам Украины, нужны ей в этом году для отражения российского вторжения.