Швейцарці розділились у питанні, чи потрібно надавати більше допомоги Україні, молодь – більш скептична

Опитування дослідницького інституту Sotomo до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну показало, що населення Швейцарії нині розділене у ставленні до того, наскільки активно країна повинна допомагати Києву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SonntagsBlick.

За даними опитування, однакова кількість швейцарців – по 41% - вважають, що Федеральна рада країни робить "надто мало" і "надто багато" для допомоги Україні. Ще 13% підтримують нинішній курс влади Швейцарії.

Віковий розподіл показує, що більш скептичною у ставленні є молодь. Майже половина респондентів у віці від 18 до 35 років хочуть, щоб Швейцарія проявляла більше стриманості у цій війні, і лише 33% виступають за більш наступальний курс.

Натомість серед покоління швейцарців віком від 55 років ситуація – прямо протилежна. Близько половини хочуть, щоб Швейцарія зайняла сильнішу позицію щодо України; лише третина хотіла б бачити більше стриманості.

Аналогічна ситуація спостерігається і в питанні постачання законсервованих танків Leopard Німеччини на заміну тих, які вона відправила до Києва. Серед молоді дві третини виступають проти, а серед людей похилого віку майже стільки ж – за (59%).

Молодь також набагато скептичніше ставиться до питання про те, чи слід використовувати активи олігархів для відновлення України. Серед літніх людей 60% виступають за конфіскацію цих коштів; серед молоді таких лише меншість – 45%.

Водночас незначна більшість респондентів (44% проти 39%) підтримує тимчасове виключення з експортних правил, яке б дозволило іншим державам постачати боєприпаси швейцарського виробництва Україні.

Виконавчий директор Sotomo Міхаель Германн вважає, що розрив між молодим і старшим населенням Швейцарії пояснюється тим, що молодь частіше користується соціальними мережами, "що відкриває доступ до інших, проросійських поглядів".

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