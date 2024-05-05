Макрон просить прем'єра Ізраїлю "довести до кінця" переговори з ХАМАС

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу попросив його продовжити переговори з терористами ХАМАС щодо звільнення заручників.

Про це в Єлисейському палаці повідомили агентству AFP, передає "Європейська правда".

У повідомленні вказано, що Макрон закликав Нетаньягу "довести до завершення" переговори з ХАМАС, "що могло б призвести до звільнення заручників, захисту цивільного населення шляхом припинення вогню і регіональної деескалації".

"Франція повністю підтримує поточні посередницькі зусилля. Доля палестинців у Газі не може більше залежати від терористичної діяльності ХАМАС, а ізраїльські операції повинні припинитися", – йдеться в заяві Єлисейського палацу.

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Макрон також підтвердив прем'єру Ізраїль "свою найрішучішу незгоду з ізраїльським наступом на Рафах і абсолютну терміновість гарантування масового припливу гуманітарної допомоги через усі пункти доступу до сектору Гази".

Черговий раунд переговорів Ізраїлю і ХАМАС у Каїрі почався напередодні, 4 травня. Ізраїльська сторона після нього заявила, що не може прийняти вимог угруповання припинити війну в Газі, спровоковану кривавою атакою на Ізраїль 7 жовтня.

Тим часом делегація переговірників ХАМАС вирішила повернутись до Катару.

У США цього тижня також говорили, що не бачили плану запланованої Ізраїлем операції на місто Рафах проти терористичного угруповання ХАМАС на півдні Гази, який би захистив цивільне населення, та повторили, що Вашингтон не може підтримати такий наступ.