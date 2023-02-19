Швейцарцы разделились в вопросе, нужно ли оказывать больше помощи Украине, молодежь - более скептическая

Опрос исследовательского института Sotomo к первой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину показал, что население Швейцарии сейчас разделено в отношении того, насколько активно страна должна помогать Киеву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SonntagsBlick.

По данным опроса, одинаковое количество швейцарцев - по 41% - считают, что Федеральный совет страны делает "слишком мало" и "слишком много" для помощи Украине. Еще 13% поддерживают нынешний курс властей Швейцарии.

Возрастное распределение показывает, что более скептическим в отношении является молодежь. Почти половина респондентов в возрасте от 18 до 35 лет хотят, чтобы Швейцария проявляла больше сдержанности в этой войне, и только 33% выступают за более наступательный курс.

Зато среди поколения швейцарцев в возрасте от 55 лет ситуация - прямо противоположная. Около половины хотят, чтобы Швейцария заняла более сильную позицию в отношении Украины; только треть хотела бы видеть больше сдержанности.

Аналогичная ситуация наблюдается и в вопросе поставки законсервированных танков Leopard Германии на замену тех, которые она отправила в Киев. Среди молодежи две трети выступают против, а среди пожилых людей почти столько же - за (59%).

Молодежь также гораздо скептически относится к вопросу о том, следует ли использовать активы олигархов для восстановления Украины. Среди пожилых людей 60% выступают за конфискацию этих средств; среди молодежи таких лишь меньшинство - 45%.

В то же время незначительное большинство респондентов (44% против 39%) поддерживает временное исключение из экспортных правил, которое бы позволило другим государствам поставлять боеприпасы швейцарского производства Украине.

Исполнительный директор Sotomo Михаэль Германн считает, что разрыв между молодым и старшим населением Швейцарии объясняется тем, что молодежь чаще пользуется социальными сетями, "что открывает доступ к другим, пророссийским взглядам".

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