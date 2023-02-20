Нові санкції ЄС проти Росії будуть схвалені "в будь-якому випадку" до 24 лютого – Боррель

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що десятий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це він заявив за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, передає кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні ми обговорювали десятий пакет санкцій, який було представлено Раді Європейського Союзу для схвалення. Ми на шляху його схвалення, і я вважаю, що це станеться в найближчі години або дні – в будь-якому випадку, до 24 лютого", – наголосив Боррель.

"Десятий пакет санкцій буде схвалено за письмовою процедурою до 24 лютого. До того часу перешкоди, які все ще існують, буде подолано. Таке зобов’язання зробили всі міністри, пакет здобув значну підтримку всіх", – додав він.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15 лютого представила офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти Росії. Пропозиція передбачає подальші експортні заборони вартістю понад 11 млрд євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів.

За даними ЗМІ, у новому пакеті санкцій передбачені обмеження щодо понад 60 російських посадовців і політиків, деякі з яких вважаються причетними до кампанії з примусового вивезення українських дітей до Росії.

Серед росіян у санкційному списку – заступники міністрів, депутати, сенатори, прокурори, військові командири та пропагандисти, чиї імена не відомі широкому загалу. Йдеться зокрема про командувача повітряно-десантних військ РФ Михаїла Теплінського, який був присутній під час розстрілів мирних жителів Бучі, та генерал-полковника Сергєя Каракаєва, відповідального за обстріли цивільної інфраструктури.

Під обмеження можуть потрапити очільник російської організації "Росспівробітництво" Євгеній Примаков, заступники керівника "Роскомнагляду", медіахолдинги "Россия сегодня" і "Патриот медиа груп", причетні до поширення пропаганди, банки "Альфа-Банк", "Росбанк", "Тинькофф банк" тощо – загалом 28 нових юридичних осіб.