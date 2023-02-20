Новые санкции ЕС против России будут одобрены "в любом случае" до 24 февраля - Боррель

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что десятый пакет санкций против России будет принят к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом он заявил по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, передает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня мы обсуждали десятый пакет санкций, который был представлен Совету Европейского Союза для одобрения. Мы на пути его одобрения, и я считаю, что это произойдет в ближайшие часы или дни - в любом случае, до 24 февраля", - подчеркнул Боррель.

"Десятый пакет санкций будет одобрен по письменной процедуре до 24 февраля. К тому времени препятствия, которые все еще существуют, будут преодолены. Такое обязательство сделали все министры, пакет получил значительную поддержку всех", - добавил он.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля представила официальное предложение по десятому пакету санкций против России. Предложение предусматривает дальнейшие экспортные запреты стоимостью более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров.

По данным СМИ, в новом пакете санкций предусмотрены ограничения в отношении более 60 российских чиновников и политиков, некоторые из которых считаются причастными к кампании по принудительному вывозу украинских детей в Россию.

Среди россиян в санкционном списке - заместители министров, депутаты, сенаторы, прокуроры, военные командиры и пропагандисты, чьи имена не известны широкой общественности. Речь идет в частности о командующем воздушно-десантных войск РФ Михаиле Теплинском, который присутствовал во время расстрелов мирных жителей Бучи, и генерал-полковнике Сергее Каракаеве, ответственном за обстрелы гражданской инфраструктуры.

Под ограничения могут попасть глава российской организации "Россотрудничество" Евгений Примаков, заместители руководителя "Роскомнадзора", медиахолдинги "Россия сегодня" и "Патриот медиа групп", причастные к распространению пропаганды, банки "Альфа-Банк", "Росбанк", "Тинькофф банк" и т.д. - всего 28 новых юридических лиц.