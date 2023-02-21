Сербія може отримати від ЄС найбільший грант – на модернізацію залізниці

Сербія невдовзі може отримати від ЄС кошти на реконструкцію залізниці Белград-Ніш, що буде найбільшим з грантів, які колись надавалися Сербії.

Про це повідомляє Euravtiv, пише "Європейськп правда".

Загальна вартість проєкту з реконструкції залізниці – 2,2 млрд євро, з них близько 600 млн мають бути надані у вигляді гранту.

Набільшим донором стане Європейський інвестиційний банк, який вже затвердив позику у розмірі 1,1 млрд євро. ЄБРР виділяє 550 млн, ще частину Сербія фінансує зі свого бюджету. Найбільший грант має бути наданий через Програму інвестицій для Західних Балкан (Western Balkans Investment Framework).

Реконструкція даної ділянки залізниці довжиною 230 км - один з найбільших подібних проєктів для Сербії, завершити роботи розраховують до 2029 року. Після модернізації потяги зможуть курсувати зі швидкістю до 200 км/год.

Ця ділянка є частиною транс’європейської транспортної мережі, тому ЄС зацікавлений у її модернізації.

Чимало шляхів до ЄС йдуть саме через Сербію, а дана гілка залізниці вважається найважливішою у залізничній мережі країни та ключовим маршрутом для сполучення Західної Європи із Західними Балканами, Грецією і Туреччиною.

Як відомо, економічні інвестиції - одне з питань, які західні партнери застосовуть у тиску на Сербію, щоб підштовхнути її до нормалізації відносин з Косовом.

Детальніше про це - у статті Примус до компромісу: як Захід позбавляє Сербію залежності від РФ.