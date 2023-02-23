Фінляндія купить у Швеції NLAW на 37 млн євро
Четвер, 23 лютого 2023, 10:05
Фінляндія закупить у Швеції протитанкові ракети NLAW на суму близько 37 млн євро.
Як пише "Європейська правда", про це заявили у Міноборони Фінляндії.
Міністр оборони затвердив пропозицію, подану армією, про відповідну закупівлю. NLAW закуплять у шведського виробника SAAB спільно зі Швецією та Британією, через рамкову угоду зі шведським Міноборони та виробником.
Закупівлю оплатять із так званого додаткового бюджету, у якому передбачили витрати на оборонні закупівлі.
Нагадаємо, протитанкові ракети NLAW є також в останньому великому пакеті допомоги Швеції для України, який анонсували у січні.
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