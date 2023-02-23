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Фінляндія купить у Швеції NLAW на 37 млн євро

Четвер, 23 лютого 2023, 10:05

Фінляндія закупить у Швеції протитанкові ракети NLAW на суму близько 37 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це заявили у Міноборони Фінляндії. 

Міністр оборони затвердив пропозицію, подану армією, про відповідну закупівлю. NLAW закуплять у шведського виробника SAAB спільно зі Швецією та Британією, через рамкову угоду зі шведським Міноборони та виробником. 

Швеція та Фінляндія підписують домовленість, що посприяє підтримці України зброєю

Закупівлю оплатять із так званого додаткового бюджету, у якому передбачили витрати на оборонні закупівлі. 

Нагадаємо, протитанкові ракети NLAW є також в останньому великому пакеті допомоги Швеції для України, який анонсували у січні. 

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Фінляндія Швеція

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