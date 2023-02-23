Фінляндія купить у Швеції NLAW на 37 млн євро

Фінляндія закупить у Швеції протитанкові ракети NLAW на суму близько 37 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це заявили у Міноборони Фінляндії.

Міністр оборони затвердив пропозицію, подану армією, про відповідну закупівлю. NLAW закуплять у шведського виробника SAAB спільно зі Швецією та Британією, через рамкову угоду зі шведським Міноборони та виробником.

Закупівлю оплатять із так званого додаткового бюджету, у якому передбачили витрати на оборонні закупівлі.

Нагадаємо, протитанкові ракети NLAW є також в останньому великому пакеті допомоги Швеції для України, який анонсували у січні.