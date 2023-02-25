Ув'язнена колишня віцепрезидентка Європарламенту оскаржила скасування імунітету

Колишня віцепрезидентка Європейського парламенту Єва Кайлі подала апеляцію на вимогу європейського прокурора зняти з неї недоторканність через ймовірні порушення в оплаті праці її помічників.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Грецька євродепутатка перебуває у в'язниці з початку грудня за попередніми звинуваченнями в участі в злочинній організації, відмиванні грошей і корупції - в рамках розслідування лобістської діяльності Катару в Брюсселі, відомої як "Катаргейт".

Ця апеляція, однак, стосується іншої справи, яка датується кількома днями після її ув'язнення в грудні, щодо зняття її імунітету у зв'язку з передбачуваними неточностями щодо грошей, виплачених помічникам парламентарів.

Європейська прокуратура заявила, що запит на зняття імунітету з Кайлі, а також з іншої грецької депутатки Європарламенту, Марії Спіракі, ґрунтується на звіті Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) щодо "підозри в шахрайстві, яке завдало шкоди бюджету ЄС, у зв'язку з управлінням парламентською надбавкою".

Адвокат Спірос Паппас, який подав апеляцію до Європейського суду загальної юрисдикції, назвав рішення прокуратури "необґрунтованим". Прохання про зняття імунітету стосується "фактів, що відносяться до минулих років, без вимоги про проведення службового розслідування, і незважаючи на те, що відповідне розслідування вже завершено компетентною і незалежною службою OLAF", - сказав він.

В апеляції стверджується, що перша умова для зняття імунітету з депутата Європарламенту - тобто бути спійманим на вчиненні незаконного діяння - не була виконана у випадку Кайлі, оскільки передбачувані правопорушення мали місце в період з 2014 по 2020 рік.

Імунітет також може бути знятий, якщо вважається, що потенційний підозрюваний може перешкодити владі провести повноцінне розслідування. За словами адвокатів, ця умова також не була дотримана, оскільки OLAF вже розслідував це питання, і Кайлі не могла перешкоджати розслідуванню.

ЄвроПравда детально розповідала про "Катаргейт" у статті Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті