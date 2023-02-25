Экс-вице-президент Европарламента, находящаяся под стражей, обжаловала отмену иммунитета

Бывшая вице-президент Европейского парламента Ева Кайли подала апелляцию на требование европейского прокурора снять с нее неприкосновенность из-за вероятных нарушений в оплате труда ее помощников.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Греческий евродепутат находится в тюрьме с начала декабря по предварительным обвинениям в участии в преступной организации, отмывании денег и коррупции - в рамках расследования лоббистской деятельности Катара в Брюсселе, известной как "Катаргейт".

Эта апелляция, однако, касается другого дела, которое датируется несколькими днями после ее заключения в декабре, относительно снятия ее иммунитета в связи с предполагаемыми неточностями в отношении денег, выплаченных помощникам парламентариев.

Европейская прокуратура заявила, что запрос на снятие иммунитета с Кайли, а также с другого греческого депутата Европарламента, Марии Спираки, основывается на отчете Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) относительно "подозрения в мошенничестве, которое нанесло ущерб бюджету ЕС, в связи с управлением парламентской надбавкой".

Адвокат Спирос Паппас, который подал апелляцию в Европейский суд общей юрисдикции, назвал решение прокуратуры "необоснованным". Просьба о снятии иммунитета касается "фактов, относящихся к прошлым годам, без требования о проведении служебного расследования, и несмотря на то, что соответствующее расследование уже завершено компетентной и независимой службой OLAF", - сказал он.

В апелляции утверждается, что первое условие для снятия иммунитета с депутата Европарламента - то есть быть пойманным на совершении незаконного деяния - не было выполнено в случае Кайли, поскольку предполагаемые правонарушения имели место в период с 2014 по 2020 год.

Иммунитет также может быть снят, если считается, что потенциальный подозреваемый может помешать властям провести полноценное расследование. По словам адвокатов, это условие также не было соблюдено, поскольку OLAF уже расследовал этот вопрос, и Кайли не могла препятствовать расследованию.

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