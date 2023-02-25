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Президент Чорногорії вирішив позмагатися за третій термін

Субота, 25 лютого 2023, 19:37

Президент Чорногорії вирішив позмагатися за третій термінЧинний президент Чорногорії Міло Джуканович, який обіймав ті чи інші важливі політичні посади в країні останні 30 років, оголосив про наміри позмагатися за третю президентську каденцію.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У суботу Джуканович оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на наступних виборах, перше голосування на яких вже 19 березня. 

Міло Джуканович заявив, що шлях Чорногорії до ЄС зараз фактично паралізований і "цю агонію треба припинити якнайшвидше".

Вибори будуть проходити на тлі тривалої політичної кризи - попереднім урядам висловили недовіру, а між парламентарями і Джукановичем триває суперечка щодо призначення нового прем’єра.

Президент у Чорногорії має значною мірою церемоніальні повноваження, проте перемога Джукановича може стати поштовхом до дострокових праламентських виборів, оскільки досі він відкидав запропоновані кандидатури на посаду прем’єра. 

Окрім Джукановича, змагатися за посаду будуть також Андрія Мандич від партії етнічних сербів "Нова сербська демократія" та Драгиня Вуксанович Станкович від Соціал-демократичної партії. 

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Чорногорія

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