Президент Черногории решил побороться за третий срок

Действующий президент Черногории Мило Джуканович, который занимал важные политические должности в стране последние 30 лет, объявил о намерениях побороться за третью президентскую каденцию.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В субботу Джуканович объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах, первое голосование на которых уже 19 марта.

Мило Джуканович заявил, что путь Черногории в ЕС сейчас фактически парализован и "эту агонию надо прекратить как можно быстрее".

Выборы будут проходить на фоне затянувшегося политического кризиса - предыдущим правительствам выразили недоверие, а между парламентариями и Джукановичем продолжается спор о назначении нового премьера.

Президент в Черногории имеет в значительной степени церемониальные полномочия, однако победа Джукановича может стать толчком к досрочным парламентским выборам, поскольку до сих пор он отвергал предложенные кандидатуры на должность премьера.

Кроме Джукановича, бороться за должность будут также Андрия Мандич от партии этнических сербов "Новая сербская демократия" и Драгиня Вуксанович Станкович от Социал-демократической партии.

Читайте также: Балканское поражение России: что дает Черногории шанс сохранить прозападный курс,

а также Как в Черногории сочетается поддержка Украины и любовь к "русскому миру"