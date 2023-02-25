Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Президент Черногории решил побороться за третий срок

Суббота, 25 февраля 2023, 19:37

Действующий президент Черногории Мило Джуканович, который занимал важные политические должности в стране последние 30 лет, объявил о намерениях побороться за третью президентскую каденцию.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В субботу Джуканович объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах, первое голосование на которых уже 19 марта.

Мило Джуканович заявил, что путь Черногории в ЕС сейчас фактически парализован и "эту агонию надо прекратить как можно быстрее".

Выборы будут проходить на фоне затянувшегося политического кризиса - предыдущим правительствам выразили недоверие, а между парламентариями и Джукановичем продолжается спор о назначении нового премьера.

Президент в Черногории имеет в значительной степени церемониальные полномочия, однако победа Джукановича может стать толчком к досрочным парламентским выборам, поскольку до сих пор он отвергал предложенные кандидатуры на должность премьера.

Кроме Джукановича, бороться за должность будут также Андрия Мандич от партии этнических сербов "Новая сербская демократия" и Драгиня Вуксанович Станкович от Социал-демократической партии.

Читайте также: Балканское поражение России: что дает Черногории шанс сохранить прозападный курс,

а также Как в Черногории сочетается поддержка Украины и любовь к "русскому миру"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Черногория

Статьи

Китайская игра в мир: что означают для Украины решения в годовщину большой войны

В 24 февраля - в день первой годовщины полномасштабной войны - мир зашел с двумя "мирными" инициативами украинской и китайской...
24 февраля 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Не только "до победы". Как, чем и до какого времени США будут помогать Украине

США – безусловный лидер по оказанию помощи Украине и мобилизации мировой поддержки нашего государства: оборонной, финансовой, политической... (укр.)
24 февраля 2023 — Оксана Маркарова, посол Украины в США

Поддержать Украину и наказать агрессора: какие задачи стоят перед Европой

Вся европейская идея основана на мире. Но без свободы и без справедливости вообще не может быть мира.
24 февраля 2023 — Роберта Метсола, президент Европарламента