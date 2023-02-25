Президент Черногории решил побороться за третий срок
Действующий президент Черногории Мило Джуканович, который занимал важные политические должности в стране последние 30 лет, объявил о намерениях побороться за третью президентскую каденцию.
Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
В субботу Джуканович объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах, первое голосование на которых уже 19 марта.
Мило Джуканович заявил, что путь Черногории в ЕС сейчас фактически парализован и "эту агонию надо прекратить как можно быстрее".
Выборы будут проходить на фоне затянувшегося политического кризиса - предыдущим правительствам выразили недоверие, а между парламентариями и Джукановичем продолжается спор о назначении нового премьера.
Президент в Черногории имеет в значительной степени церемониальные полномочия, однако победа Джукановича может стать толчком к досрочным парламентским выборам, поскольку до сих пор он отвергал предложенные кандидатуры на должность премьера.
Кроме Джукановича, бороться за должность будут также Андрия Мандич от партии этнических сербов "Новая сербская демократия" и Драгиня Вуксанович Станкович от Социал-демократической партии.
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