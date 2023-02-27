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Ердоган вибачився за надто повільний порятунок постраждалих після землетрусу в Туреччині

Понеділок, 27 лютого 2023, 22:08

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок попросив вибачення за затримку з рятувальними роботами після масштабних руйнувань, що їх спричинила серія землетрусів у країні на початку лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Вибачення Ердоган приніс під час відвідування провінції Адіяман на південному сході Туреччини, яка зазнала одного з найбільших руйнувань унаслідок землетрусів. Ще 10 лютого місцеві жителі висловили обурення діями уряду.

"Я нікого не бачив до 14:00 на другий день землетрусу Ні уряду, ні держави, ні поліції, ні солдатів. Як вам не соромно! Ви залишили нас напризволяще", – розповів тоді AFP житель Адіяману Мехмет Йилдирим.

"Через руйнівний вплив підземних поштовхів і погану погоду ми не змогли працювати так, як хотіли, в Адіямані протягом перших кількох днів. Я прошу вибачення за це", – сказав Ердоган у понеділок на пресконференції.

У Туреччині після нового землетрусу врятували з-під завалів 32 людей

Турецький президент, який претендує на ще один термін після двох десятиліть перебування при владі, на останніх виборах у 2018 році впевнено переміг свого суперника від світської опозиції в цій Адіямані.

Нагадаємо, 6 лютого південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули поштовхи магнітудою 7,7 та, пізніше того ж дня, 7.6. Підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнувань в обох країнах вже перевищила 50 тисяч людей.

Унаслідок повторного сильного землетрусу 20 лютого загинули шестеро осіб та майже 300 постраждали. 25 лютого стався ще один значний землетрус, наскільки відомо, без постраждалих. 

Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися. Під слідством перебувають вже понад 600 осіб. 

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Ердоган Туреччина стихійні лиха

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