Эрдоган извинился за слишком медленное спасение пострадавших после землетрясения в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник извинился за задержку со спасательными работами после масштабных разрушений, которые вызвала серия землетрясений в стране в начале февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Извинения Эрдоган принес во время посещения провинции Адияман на юго-востоке Турции, которая подверглась одному из крупнейших разрушений в результате землетрясений. Еще 10 февраля местные жители выразили возмущение действиями правительства.

"Я никого не видел до 14:00 на второй день землетрясения Ни правительства, ни государства, ни полиции, ни солдат. Как вам не стыдно! Вы оставили нас на произвол судьбы", - рассказал тогда AFP житель Адияману Мехмет Йылдырым.

"Из-за разрушительного воздействия подземных толчков и плохой погоды мы не смогли работать так, как хотели, в Адиямане в течение первых нескольких дней. Я прошу прощения за это", - сказал Эрдоган в понедельник на пресс-конференции.

Турецкий президент, который претендует на еще один срок после двух десятилетий пребывания у власти, на последних выборах в 2018 году уверенно победил своего соперника от светской оппозиции в этой Адиямани.

Напомним, 6 февраля юго-восток Турции и прилегающие районы Сирии всколыхнули толчки магнитудой 7,7 и, позже в тот же день, 7.6. Подтвержденное количество погибших в результате разрушений в обеих странах уже превысило 50 тысяч человек.

В результате повторного сильного землетрясения 20 февраля в тех же районах погибли шесть человек и почти 300 пострадали. 25 февраля произошло еще одно значительное землетрясение, но, насколько известно, без пострадавших.

Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились. Под следствием находятся уже более 600 человек.

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