У Будапешті обурились заявою заступника Кулеби про підтримку Угорщиною "знищення української нації"

Речник міністерства закордонних справ Угорщини Мате Пачолай у вівторок відреагував на заяву заступника міністра закордонних справ України Євгена Перебийноса про те, що "Угорщина підтримує знищення української нації".

Як повідомляє "Європейська правда", коментар Пачолая отримало угорське інформаційне агентство MTI.

За словами речника МЗС Угорщини, заява заступника українського міністра була "явною провокацією, причому в некваліфікованому стилі". "Ми не дозволимо нікому втягнути нас у війну, ми продовжуємо закликати до припинення вогню і мирних переговорів", – додав він.

Напередодні Євген Перебийніс в інтерв’ю словацькому порталу SME розкритикував політику чинного угорського уряду щодо російсько-української війни – зокрема що Будапешт блокує санкції проти Росії і перешкоджає проведенню засідання Комісії Україна-НАТО.

Він також розкритикував той факт, що в Будапешті іноді лунають "антиукраїнські промови", тоді як в угорцях українці бачать дружній і сусідній народ. За його словами, якщо мислити логічно, то Угорщина мала б підтримати Україну, оскільки їй довелося постати перед багатьма труднощами у своїй історії через Радянський Союз.

"Розчаровує позиція, яку сьогодні займає Угорщина, що шлях до миру полягає в тому, щоб Україна припинила свій опір Росії. Ми всі знаємо, що в такому випадку станеться: Україна перестане існувати. Ми всі знаємо, що мета Путіна – окупувати всю Україну і знищити українську націю. Це означає, що Угорщина підтримує знищення української нації", – пояснив свою думку заступник міністра закордонних справ.

Нагадаємо, нещодавно у щорічному зверненні до нації угорський прем'єр Віктор Орбан висловив низку контроверсійних тез про російсько-українську війну. А нещодавно стало відомо, що Орбан пригрозив заветувати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії.

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