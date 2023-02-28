Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Будапеште возмутились заявлением заместителя Кулебы о поддержке Венгрией "уничтожения украинской нации"

Вторник, 28 февраля 2023, 20:09

Представитель министерства иностранных дел Венгрии Мате Пачолай во вторник отреагировал на заявление заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Перебийноса о том, что "Венгрия поддерживает уничтожение украинской нации".

Как сообщает "Европейская правда", комментарий Пачолая получило венгерское информационное агентство MTI.

По словам представителя МИД Венгрии, заявление заместителя украинского министра было "явной провокацией, причем в неквалифицированном стиле". "Мы не позволим никому втянуть нас в войну, мы продолжаем призывать к прекращению огня и мирным переговорам", - добавил он.

Накануне Евгений Перебийнис в интервью словацкому порталу SME раскритиковал политику действующего венгерского правительства в отношении российско-украинской войны - в частности что Будапешт блокирует санкции против России и препятствует проведению заседания Комиссии Украина-НАТО.

Орбан: надо "десять тысяч раз" подумать перед расширением НАТО на восток

Он также раскритиковал тот факт, что в Будапеште иногда звучат "антиукраинские речи", тогда как в венграх украинцы видят дружественный и соседний народ. По его словам, если мыслить логически, то Венгрия должна была бы поддержать Украину, поскольку ей пришлось предстать перед многими трудностями в своей истории из-за Советского Союза.

"Разочаровывает позиция, которую сегодня занимает Венгрия, что путь к миру заключается в том, чтобы Украина прекратила свое сопротивление России. Мы все знаем, что в таком случае произойдет: Украина перестанет существовать. Мы все знаем, что цель Путина - оккупировать всю Украину и уничтожить украинскую нацию. Это означает, что Венгрия поддерживает уничтожение украинской нации", - пояснил свое мнение заместитель министра иностранных дел.

Напомним, недавно в ежегодном обращении к нации венгерский премьер Виктор Орбан высказал ряд контроверсионных тезисов о российско-украинской войне. А недавно стало известно, что Орбан пригрозил ветировать продление санкций Евросоюза против России.

Читайте также: Одолеть вечного Орбана: кто поможет выйти из кризиса в отношениях Украины и Венгрии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия МИД

Статьи

Риск остановки помощи Украине: насколько опасны парламентские выборы в Эстонии

Результат парламентских выборов в Эстонии может стать неприятным сюрпризом для Украины. Насколько серьезной является угроза коррекции внешнего курса Таллинна?
28 февраля 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда

Конец "вечного Brexit": все о новых условиях развода Британии с ЕС по Северной Ирландии

"Мы объединились для поддержки Украины. Это начало новой главы в наших отношениях". С этими словами Британия и ЕС объявили о решении ключевой проблемы... (укр.)
28 февраля 2023 — Олег Павлюк, Европейская правда

Друзья Украины к востоку от ЕС: кто из соседей Евросоюза готов публично поддерживать Украину

Общее горе сближает. Эта поговорка как никогда уместна и для Украины и Молдовы, у которых общий враг оккупировал части территории (укр.)
28 февраля 2023 — Ярослав Юрчишин, народный депутат Украины, "Голос"