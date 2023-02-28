Нідерланди продовжують продавати в Росію квіти – вони "роблять людей щасливими"

Нідерландські компанії після року повномасштабної війни в Україні продовжують ввозити в Росію квіти, оскільки на цей товар не поширюються санкції Європейського Союзу, а виробники та експортери не мають особливих моральних заперечень.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі видання NU.

Багато нідерландських товарів, які раніше експортувались у Росію – від мікросхем і ваговозів до електроніки, – більше не дозволено продавати росіянам через санкції ЄС.

Квіти під обмеження при цьому не підпадають, тоді як, наприклад, кущ троянди – підпадає. Ідея полягає в тому, що в РФ можуть заробляти гроші на рослинах або кущах, а на квітах – ні. Квітникарі не бачать особливих моральних заперечень проти того, щоб продавати квіти росіянам.

"Тюльпани роблять людей щасливими", – сказав NU представник нідерландської компанії Smit Flowers Ар'ян Сміт. За його словами, весь тюльпановий сектор Нідерландів щороку продавав у Росію близько 6% цих квітів, майже всі – до 8 Березня.

Виробник півоній з Гелдерланду, який побажав залишитися невідомим, стверджує: завжди продавав багато півоній в Росії і продаватиме їх і надалі. "Все одно будуть росіяни, яким потрібні квіти. Кожен євро, витрачений на квіти, більше не може піти на танки", – вважає він.

Водночас обсяг експорту квітів із Нідерландів до РФ постраждав від інших санкцій. Наприклад, транспортні перевезення стали набагато складнішими, оскільки російським ваговозам більше не дозволено в'їжджати до Європи.

Крім того, ускладнилися фінансові операції з росіянами та зростають витрати на енергоносії.

Точних оцінок обсягу торгівлі квітами Нідерландів і Росії майже немає. За даними нідерландської Асоціації оптовиків квіткової продукції, Росія випала з першої десятки експортних напрямків цього товару. А статистичне агентство Нідерландів CBS повідомило на цьому тижні, що вартість експорту квітів і рослин до Росії впала на 19% – до 324 мільйонів євро – у 2022 році.

Минулого місяця, нагадаємо, журналісти з'ясували, що мікросхеми, які виготовляють нідерландські компанії, все ще потрапляють до Росії та використовуються у військовій техніці, незважаючи на запроваджені проти неї санкції – це відбувається, серед іншого, за допомогою посередників з Азії.