Нідерландські мікросхеми потрапляють до Росії в обхід санкцій – розслідування

Мікросхеми, які виготовляють нідерландські компанії, все ще потрапляють до Росії та використовуються у військовій техніці, незважаючи на запроваджені проти неї санкції – це відбувається, серед іншого, за допомогою посередників з Азії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в спільному розслідуванні нідерландських видань NOS і Nieuwsuur.

До Росії потрапляють мікросхеми переважно великих нідерландських виробників, як-то NXP та Nexperia. Серед іншого, мікросхеми NXP нещодавно були знайдені у російській техніці, яка була знищена в Україні – броньованій гаубиці, крилатій ракеті та бойовому вертольоті.

Раніше мікросхеми NXP і Nexperia виявляли в російських безпілотниках під час попередніх розслідувань – зокрема в іранському безпілотнику-камікадзе. На них, за оцінками, припадає близько 6% усіх мікросхем стороннього виробництва, що потрапляють до РФ.

За даними NOS і Nieuwsuur, обхід санкцій у цьому випадку здійснюється за допомогою невеликих компаній, які відправляють мікросхеми в Росію поштою, а також посередників із Азії, які купують нідерландські мікросхеми й попри санкції перепродують їх у Росію.

Найбільшим посередником у торгівлі мікросхемами з Нідерландів, згідно з розслідуванням, є китайська компанія Sinno Electronics. Вона перебуває під санкціями США, але не Європейського Союзу чи Нідерландів.

Нідерландська прокуратура поки що відкрила лише одне кримінальне провадження щодо незаконного продажу мікросхем, а митниця попри "багато десятків тисяч перевірок" змогла затримати лише один підозрілий вантаж на 300 тисяч євро.

Представники NXP та Nexpreria підкреслюють, що дотримуються санкцій і не ведуть бізнесу з Росією, так само продукцію не можуть перепродавати російській стороні їхні клієнти, яких компанії, як вони стверджують, перевіряють.

Міністерство закордонних справ Нідерландів у коментарі NOS підкреслило, що тіньова торгівля мікросхемами відбувається без згоди й відома виробників: "Нідерланди дуже стурбовані цим і разом з Європейським Союзом та іншими країнами ЄС шукають ефективні способи запобігти цьому та боротися з посередництвом".

Нагадаємо, що на початку грудня Європейська комісія висунула пропозицію щодо гармонізації кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС.