Нидерланды продолжают продавать в Россию цветы - они "делают людей счастливыми"

Нидерландские компании после года полномасштабной войны в Украине продолжают ввозить в Россию цветы, поскольку на этот товар не распространяются санкции Европейского Союза, а производители и экспортеры не имеют особых моральных возражений.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале издания NU.

Многие нидерландские товары, которые ранее экспортировались в Россию - от микросхем и грузовиков до электроники, - больше не разрешено продавать россиянам из-за санкций ЕС.

Цветы под ограничения при этом не подпадают, тогда как, например, куст розы - подпадает. Идея заключается в том, что в РФ могут зарабатывать деньги на растениях или кустах, а на цветах - нет. Цветоводы не видят особых моральных возражений против того, чтобы продавать цветы россиянам.

"Тюльпаны делают людей счастливыми", - сказал NU представитель нидерландской компании Smit Flowers Арьян Смит. По его словам, весь тюльпановый сектор Нидерландов ежегодно продавал в Россию около 6% этих цветов, почти все - к 8 Марта.

Производитель пионов из Гелдерланда, который пожелал остаться неизвестным, утверждает: всегда продавал много пионов в России и будет продавать их и в дальнейшем. "Все равно будут россияне, которым нужны цветы. Каждый евро, потраченный на цветы, больше не может пойти на танки", - считает он.

В то же время объем экспорта цветов из Нидерландов в РФ пострадал от других санкций. Например, транспортные перевозки стали намного сложнее, поскольку российским тяжеловозам больше не разрешено въезжать в Европу.

Кроме того, усложнились финансовые операции с россиянами и растут расходы на энергоносители.

Точных оценок объема торговли цветами Нидерландов и России почти нет. По данным нидерландской Ассоциации оптовиков цветочной продукции, Россия выпала из первой десятки экспортных направлений этого товара. А статистическое агентство Нидерландов CBS сообщило на этой неделе, что стоимость экспорта цветов и растений в Россию упала на 19% - до 324 миллионов евро - в 2022 году.

В прошлом месяце, напомним, журналисты выяснили, что микросхемы, которые изготавливают нидерландские компании, все еще попадают в Россию и используются в военной технике, несмотря на введенные против нее санкции - это происходит, среди прочего, с помощью посредников из Азии.