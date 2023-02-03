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Президент Сербії вже не знає, як довго зможе утримуватись від приєднання до санкцій проти РФ

П'ятниця, 3 лютого 2023, 08:38

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не є прихильником запровадження санкцій проти Росії, але не певен, скільки ще зможе утримуватися від цього кроку. 

Як повідомляє N1, пише "Європейська правда", про це він сказав після пропозиції "Партії свободи і справедливості" (SSP) запровадити санкції проти РФ.  

"Ви кажете, що "за" санкції; я кажу про те, що не знаю, можливо нам доведеться на це піти. Але поки ми можемо цього не робити, то краще не робити", - сказав Вучич

Він поскаржився, що Сербія "платить ціну" за своє рішення поки утримуватись від санкцій проти Росії, але це результат рішучої позиції керівництва країни і "незалежного прийняття рішень". 

Вучич додав, що йому не подобаються пропозиції ЄС щодо нормалізації відносин із Косово, і він одразу сказав про це та розкрив деталі плану, щоб "продемонструвати серйозність ситуації". 

Заяви Вучича пролунали у парламенті, коли він презентував доповідь щодо процесу перемовин з Приштиною. Як повідомлялося, під час його виступу сталася  нетривала сутичка між депутатами від влади й опозиції.

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Сербія

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