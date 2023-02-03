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Президент Сербии уже не знает, как долго сможет воздерживаться от присоединения к санкциям против РФ

Пятница, 3 февраля 2023, 08:38

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не является сторонником введения санкций против России, но не уверен, сколько еще сможет воздерживаться от этого шага.

Как сообщает N1, пишет "Европейская правда", об этом он сказал после предложения "Партии свободы и справедливости" (SSP) ввести санкции против РФ.

"Вы говорите, что "за" санкции; я говорю о том, что не знаю, возможно нам придется на это пойти. Но пока мы можем этого не делать, то лучше не делать", - сказал Вучич

Он пожаловался, что Сербия "платит цену" за свое решение пока воздерживаться от санкций против России, но это результат решительной позиции руководства страны и "независимого принятия решений".

Вучич добавил, что ему не нравятся предложения ЕС по нормализации отношений с Косово, и он сразу сказал об этом и раскрыл детали плана, чтобы "продемонстрировать серьезность ситуации".

Заявления Вучича прозвучали в парламенте, когда он представил доклад о процессе переговоров с Приштиной. Как сообщалось, во время его выступления произошла непродолжительная стычка между депутатами от власти и оппозиции.

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Сербия

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