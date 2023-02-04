У Дуди підтвердили, що Байден незабаром відвідає Польщу

Керівник управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Мартін Пшидач, який перебуває з візитом у Вашингтоні, підтвердив у п'ятницю, що президент США Джо Байден приїде до Польщі найближчим часом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Разом з Мартіном Пшидачем до Вашингтона прилетів Яцек Сівера, голова Бюро національної безпеки. Політики провели зустрічі в Раді національної безпеки та Білому домі. Обговорювалися питання подальшої допомоги Україні, військової присутності США в Польщі, передачі технологій і закупівель озброєнь, а також саміт Альянсу у Вільнюсі.

Керівник Управління міжнародної політики Канцелярії Президента Республіки Польща після зустрічі з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном та заступницею глави американського дипломатичного відомства Венді Шерман у Вашингтоні повідомив, що президент Байден найближчим часом приїде до Польщі.

"Як ми знаємо від самого президента Байдена, він має намір приїхати до Польщі. Сьогоднішня розмова була про ці плани на найближче майбутнє. Звичайно, деталі такого візиту будуть повідомлені, коли буде визначена конкретна дата, але ця моя сьогоднішня розмова (...) була великим кроком вперед", - заявив Пшидач.

Відповідаючи на запитання про його оцінку рішення адміністрації Джо Байдена в п'ятницю передати Україні ракети GLSDB, що подвоїть дальність ракетного удару українських сил, Пшидач сказав, що це дуже хороший крок, який провіщає потенційно великі зміни на полі бою.

"Українські війська зможуть завдавати ракетних ударів по логістиці противника на більшій відстані, що призведе до розтягування російських логістичних ліній. Кожен військовий дуже добре розуміє, що це знижує його ефективність", - сказав він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський не отримував запрошення в Польщу для зустрічі з лідером США Джо Байденом.