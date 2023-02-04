У Дуды подтвердили, что Байден вскоре посетит Польшу

Руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач, который находится с визитом в Вашингтоне, подтвердил в пятницу, что президент США Джо Байден приедет в Польшу в ближайшее время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Вместе с Мартином Пшидачем в Вашингтон прилетел Яцек Сивера, глава Бюро национальной безопасности. Политики провели встречи в Совете национальной безопасности и Белом доме. Обсуждались вопросы дальнейшей помощи Украине, военного присутствия США в Польше, передачи технологий и закупок вооружений, а также саммит Альянса в Вильнюсе.

Руководитель Управления международной политики Канцелярии Президента Республики Польша после встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и заместителем главы американского дипломатического ведомства Венди Шерман в Вашингтоне сообщил, что президент Байден в ближайшее время приедет в Польшу.

"Как мы знаем от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был об этих планах на ближайшее будущее. Конечно, детали такого визита будут сообщены, когда будет определена конкретная дата, но этот мой сегодняшний разговор (...) был большим шагом вперед", - заявил Пшидач.

Отвечая на вопрос о его оценке решения администрации Джо Байдена в пятницу передать Украине ракеты GLSDB, что удвоит дальность ракетного удара украинских сил, Пшидач сказал, что это очень хороший шаг, который предвещает потенциально большие изменения на поле боя.

"Украинские войска смогут наносить ракетные удары по логистике противника на большем расстоянии, что приведет к растягиванию российских логистических линий. Каждый военный очень хорошо понимает, что это снижает его эффективность", - сказал он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский не получал приглашения в Польшу для встречи с лидером США Джо Байденом.