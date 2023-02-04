Глава МЗС Австрії запевнив, що візи делегатам РФ видані лише для ПА ОБСЄ, але не для балу у Відні

Відвідування Балу академіків членами російської делегації в ПА ОБСЄ, яким видано візи виключно для участі у зимовій сесії асамблеї 23-24 лютого у Відні, буде "кричущим порушенням міжнародного права".

Про це заявив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Шалленберг наголосив на своєму попередженні російським делегатам, щоб вони не використовували своє перебування у Відні для відвідування Балу академіків, що відбуватиметься в цей же час. Якщо делегати відвідають інші заходи поза рамками засіданням ОБСЄ, це буде "кричущим порушенням міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Водночас, глава МЗС Австрії заявив про необхідність надання віз російським депутатам для участі у Парламентській асамблеї ОБСЄ у Відні 23-24 лютого, незважаючи на масову критику та відповідні заклики депутатів з 20 країн світу. За словами Шалленберга, Австрія не порушуватиме міжнародне право шляхом невидачі віз російським делегатам.

Раніше австрійське видання Der Standard повідомило, що Австрія, на відміну від Великої Британії та Польщі, які торік не видали росіянам візи для участі у засіданнях ПА ОБСЄ, "дозволить в'їзд у країну численним політикам і великій групі російських журналістів" для участі у засіданні ПА ОБСЄ 23-24 лютого у Відні. При цьому, за інформацією видання, всі заявлені на сьогодні члени делегації з Росії перебувають у санкційних списках Європейського Союзу.

Видання вказало на те, що 24 лютого, у річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну, у Відні відбудеться традиційний Бал академіків, який організовує ультраправа проросійська Партія свободи і який проходитиме у тому ж конгрес-центрі "Гофбург", де і сесія ПА ОБСЄ. Очільник української місії в ОБСЄ Євгеній Цимбалюк у коментарі Der Standard висловив побоювання щодо "величезного пропагандистського шоу" з боку Росії, якщо російські політики "танцюватимуть у Гофбурзі в річницю вторгнення в Україну".

Як повідомлялося, парламентарі 20 країн закликали Австрію заборонити російським делегатам брати участь у зустрічі ОБСЄ, яка відбудеться наприкінці цього місяця.