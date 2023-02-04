Глава МИД Австрии заверил, что визы делегатам РФ выданы только для ПА ОБСЕ, но не для бала в Вене

Посещение Бала академиков членами российской делегации в ПА ОБСЕ, которым выданы визы исключительно для участия в зимней сессии ассамблеи 23-24 февраля в Вене, будет "вопиющим нарушением международного права".

Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Шалленберг отметил свое предупреждение российским делегатам, чтобы они не использовали свое пребывание в Вене для посещения Бала академиков, который будет проходить в это же время. Если делегаты посетят другие мероприятия вне рамок заседания ОБСЕ, это будет "вопиющим нарушением международного права", - говорится в сообщении.

В то же время, глава МИД Австрии заявил о необходимости предоставления виз российским депутатам для участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Вене 23-24 февраля, несмотря на массовую критику и соответствующие призывы депутатов из 20 стран мира. По словам Шалленберга, Австрия не будет нарушать международное право путем невыдачи виз российским делегатам.

Ранее австрийское издание Der Standard сообщило, что Австрия, в отличие от Великобритании и Польши, которые в прошлом году не выдали россиянам визы для участия в заседаниях ПА ОБСЕ, "позволит въезд в страну многочисленным политикам и большой группе российских журналистов" для участия в заседании ПА ОБСЕ 23-24 февраля в Вене. При этом, по информации издания, все заявленные на сегодня члены делегации из России находятся в санкционных списках Европейского Союза.

Издание указало на то, что 24 февраля, в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, в Вене состоится традиционный Бал академиков, который организует ультраправая пророссийская Партия свободы и который будет проходить в том же конгресс-центре "Хофбург", где и сессия ПА ОБСЕ. Глава украинской миссии в ОБСЕ Евгений Цымбалюк в комментарии Der Standard выразил опасения относительно "огромного пропагандистского шоу" со стороны России, если российские политики "будут танцевать в Хофбурге в годовщину вторжения в Украину".

Как сообщалось, парламентарии 20 стран призвали Австрию запретить российским делегатам участвовать во встрече ОБСЕ, которая состоится в конце этого месяца.