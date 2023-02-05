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В Австрії за вихідні під лавинами загинули 8 людей

Неділя, 5 лютого 2023, 16:36

В Австрії внаслідок сходження лавин за останні два дні загинуло вісім осіб, лавинна ситуація на заході країни залишається вкрай напруженою.

Про це повідомляє Kurier, пише "Європейська правда".

У неділю в Тіролі вдалося знайти тіла п'яти осіб, які загинули під лавинами.

У ніч на неділю в Східному Тіролі снігоприбиральна машина була зметена сніговою брилою - водій загинув.

Ще двоє людей потрапили під лавину в суботу в Санкт-Антон-ам-Арльберзі, а лижний турист - у Каунерберзі.

У неділю, близько 10.30 ранку, лавина зійшла і в Ленгенфельді, загинула одна людина. Ще троє людей загинули в комуні Шмірн у суботу.

Фахівці служб оповіщення обох федеральних земель закликали любителів зимових видів спорту проявляти велику обережність. Недосвідченим лижникам не слід виходити на схили в цей момент.

Нагадаємо, двоє польських альпіністів загинули під час сходження лавини в словацьких Татрах.

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Австрія стихійні лиха

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