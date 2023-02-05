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В Австрии за выходные под лавинами погибли 8 человек

Воскресенье, 5 февраля 2023, 16:36

В Австрии в результате схода лавин за последние два дня погибли восемь человек, лавинная ситуация на западе страны остается крайне напряженной.

Об этом сообщает Kurier, пишет "Европейская правда"

В воскресенье в Тироле удалось найти тела пяти человек, погибших под лавинами.

В ночь на воскресенье в Восточном Тироле снегоуборочная машина была сметена снежной глыбой - водитель погиб.

Еще два человека попали под лавину в субботу в Санкт-Антон-ам-Арльберге, а лыжный турист в Каунерберге.

В воскресенье, около 10.30 утра, лавина сошла и в Ленгенфельде в Цетцтале, погиб один человек. Еще три человека погибли в коммуне Шмирн в субботу.

Специалисты служб оповещения обеих федеральных земель призвали любителей зимних видов спорта проявлять большую осторожность. Неопытным лыжникам не следует выходить на склоны в данный момент.

Напомним, двое польских альпинистов погибли во время схода лавины в словацких Татрах.

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Австрія стихийные бедствия

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