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Прем’єрка Естонії долучилась до виготовлення окопних свічок для ЗСУ

Понеділок, 6 лютого 2023, 08:43

Прем’єр-міністр Естонії Кая-Каллас взяла участь у виготовленні окопних свічок для українських захисників.

Про це, як передає "Європейська правда", вона написала у Twitter.

"Війна Росії проти України - це війна проти демократії та свободи. Всюди в Естонії люди роблять все можливе, щоб підтримати Україну.

Я відвідала Naiskodukaitse (волонтерська організація – ред.), які збираються разом на вихідних, щоб зробити окопні свічки для українських солдатів.

Кожен може допомогти Україні перемогти" - написала Каллас.

Як повідомлялося, на попередніх вихідних Кая Каллас взяла участь у плетінні маскувальних сіток для українських військових. 

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Естонія

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