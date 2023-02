Прем’єрка Естонії долучилась до виготовлення окопних свічок для ЗСУ

Прем’єр-міністр Естонії Кая-Каллас взяла участь у виготовленні окопних свічок для українських захисників.

Про це, як передає "Європейська правда", вона написала у Twitter.

"Війна Росії проти України - це війна проти демократії та свободи. Всюди в Естонії люди роблять все можливе, щоб підтримати Україну.

Я відвідала Naiskodukaitse (волонтерська організація – ред.), які збираються разом на вихідних, щоб зробити окопні свічки для українських солдатів.

Кожен може допомогти Україні перемогти" - написала Каллас.

