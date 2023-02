Премьер Эстонии присоединилась к изготовлению окопных свечей для ВСУ

Премьер-министр Эстонии Кая-Каллас приняла участие в изготовлении окопных свечей для украинских защитников.

Об этом, как передает "Европейская правда", она написала в Twitter.

"Война России против Украины - это война против демократии и свободы. Повсюду в Эстонии люди делают все возможное, чтобы поддержать Украину.

Я посетила Naiskodukaitse (волонтерская организация - ред.), которые собираются вместе на выходных, чтобы сделать окопные свечи для украинских солдат.

Каждый может помочь Украине победить" - написала Каллас.

Russia’s war against #Ukraine is war against democracy and freedom. Everywhere in Estonia, people are doing all they can to support Ukraine.



I visited #Naiskodukaitse who come together on weekends to make trench candles for Ukrainian soldiers.



Everyone can help Ukraine win. pic.twitter.com/xDZEmVDQh0