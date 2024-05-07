В Естонії на 9 травня заборонили пов’язані з агресією РФ публічні зібрання і символіку

Поліція Естонії на 9 травня заборонила публічні зібрання з використанням забороненої символіки або вираженням підтримки воєнних злочинів РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як зазначено, естонська поліція не реєструватиме публічні зібрання, якщо є підстави вважати, що на зібранні демонструватимуть символіку держави-агресора та розпалюватимуть ворожнечу.

За словами керівника Нарвського відділення поліції Індрека Пюві, як і в попередні роки, 9 травня поліція забезпечуватиме громадський порядок, щоб запобігти вчиненню порушень.

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"Поліція не забороняє вшановувати пам'ять загиблих, але заборонена підтримка агресії. Тому заборонені публічні зібрання: ходи та інші скупчення людей з використанням забороненої символіки або вираженням підтримки військових злочинів з боку Росії", – сказав Пюві.

Поліція не реєструє такі публічні зібрання, оскільки вони можуть призвести до серйозних правопорушень і конфліктів.

Крім того, поліція посиленим складом стежитиме за дотриманням і запобіганням порушення порядку. Біля військового кладовища в Таллінні буде присутня поліція діалогу.

Парковка перед кладовищем у Таллінні 9 травня буде закрита. З 6-ї години ранку і до опівночі зупинка і паркування на околицях кладовища будуть заборонені.

"Поліція не забороняє поминати загиблих. Люди можуть прийти на кладовище, схилити голову, покласти квіти, запалити свічки. Усе це має відбуватися спокійно, гідно та шанобливо. Не використовуйте для цього символіку, прапори, стрічки і все, що можна розцінити, як прояв підтримки військовим діям. Не повинно бути символіки, що підтримує агресію, на одязі, речах, сумках тощо", – зазначили правоохоронці.

Організація забороненого публічного зібрання карається грошовим штрафом або тюремним ув'язненням строком до одного року.

Як відомо, Департамент державної безпеки (ДДБ) Литви не виключає, що 9 травня, в країні можуть бути провокації з боку РФ.

Нагадаємо, латвійські правоохоронні органи та органи безпеки пообіцяли цього року дуже серйозно готуватися до 9 травня.

А у Молдові попередили, що осіб, які 9 травня носитимуть георгіївську стрічку або знаки "Z" і "V", що використовуються як символи агресії РФ, штрафуватимуть.