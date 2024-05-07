Білорусь слідом за Росією вирішила раптово перевірити свої носії ядерної зброї

Міністерство оборони Білорусі 7 травня оголосило про "раптову перевірку" засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї – слідом за аналогічним оголошенням Росії.

Про це йдеться в повідомленні білоруського Міноборони, пише "Європейська правда".

Рішення про проведення позапланової перевірки носіїв ядерної зброї ухвалив самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко.

"У готовність до виконання завдань за призначенням приводиться дивізіон оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" і ескадрилья літаків Су-25", – оголосив білоруський міністр оборони Віктор Хрєнін.

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Він додав, що під час перевірки "буде перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами".

Минулого місяця в Білорусі схвалили нову воєнну доктрину, яка вперше передбачає застосування ядерної зброї.

На білоруській території, як відомо, перебуває тактична ядерна зброя Росії за домовленістю між Мінськом і Москвою.

Нагадаємо, що напередодні Міністерство оборони Росії анонсувало навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї, які викликали засудження західних держав.