Митниця Норвегії конфіскувала одну з найбільших партій готівки за свою історію

Митники у Східній Норвегії конфіскували близько 4,2 мільйона шведських крон (360 тисяч євро) готівкою в автомобілі, який намагався в'їхати до країни, що стало однією з найбільших конфіскованих партій готівки.

Про це норвезька митниця повідомила ввечері 7 травня, пише "Європейська правда".

Випадок стався у другі вихідні квітня. Тоді автомобіль норвезької реєстрації, в якому перебували двоє людей, при в'їзді на прикордонний перехід у Східній Норвегії зупинили митники.

Під час перевірки в авто знайшли кілька поліетиленових пакетів із пачками шведських банкнот.

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Фото: Tolletaten

"Спосіб дій і розмір вилученого вказують на те, що за контрабандою стоять організовані злочинні угруповання", – прокоментував керівник Митної служби Норвегії Ойстейн Бормер.

Це одна з найбільших конфіскацій валюти в історії Норвегії: за останні десять років лише у трьох випадках ішлось про більші суми, під час однієї з них, у 2022 році, було вилучено еквівалент 2,55 мільйона євро.

Нагадаємо, минулого року митники в аеропорту Мюнхена конфіскували майже 455 тисяч євро готівкою, які намагався ввезти із собою 66-річний пенсіонер із України.