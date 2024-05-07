Голова Пентагону розповів Умєрову деталі останніх пакетів допомоги США

Міністри оборони України та Сполучених Штатів Рустем Умєров і Ллойд Остін 7 травня провели телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію на фронті та американську військову допомогу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив речник Пентагону Патрик Райдер.

Як зазначається, Остін "детально описав" Умєрову поточні зусилля США з надання безпекової допомоги – зокрема пакет зброї вартістю 1 мільярд доларів, який виділяється із запасів американської армії, та замовлення зброї у виробників на 6 мільярдів доларів.

Голова Міноборони України своєю чергою "надав оновлену інформацію про динаміку на полі бою, а також про вплив російських повітряних атак, що тривають по всій Україні", зазначив речник Пентагону.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

Крім того, за даними NYT, у США вважають малоймовірним обвал оборони України.