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Туреччина оголосила тижневий траур за загиблими внаслідок землетрусу, жертв вже понад 1650

Понеділок, 6 лютого 2023, 19:53

Туреччина оголосила семиденний національний траур у зв’язку з загибеллю людей внаслідок руйнівного землетрусу; кількість підтвержених загиблих зросла до 1651.

Як повідомляє агентство Anadolu, пише "Європейська правда", про це оголосив президент Реджеп Тайїп Ердоган. 

Протягом тижня трауру будуть приспущені національні прапори прапори по всій території країни та на будівлях дипломатичних представництв Туреччини за кордоном. 

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Міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа повідомив, що на цей час відомо вже про 1651 загиблого та понад 11 тисяч постраждалих. Він також оголосив, що відомство організовує спеціальний корабель для масової евакуації травмованих людей до лікарень у Мерсіні, судно зайде у порт Іскендерун. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. 

У Туреччині на цей час відомо вже про понад півтори тисячі загиблих, у Cирії - понад пів тисячі.

Країни Європи надсилають до Туреччини понад 10 рятувальних команд, допомогу запропонувала також Україна.

МЗС України отримало 24 повідомлення про відсутність зв’язку з українцями, які перебували у постраждалих провінціях, їхнє місце перебування з’ясовують. 

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